Una nuova variante del Covid sembra essersi sviluppata in Regno Unito: si tratta della Delta Plus, su cui sono ancora in corso studi e ricerche.

Dal Regno Unito arriva un nuovo allarme, quello della comparsa di una nuova variante del Covid che potrebbe in parte spiegare l’aumento dei contagi delle ultime settimane: si tratta della mutazione Delta Plus, scientificamente A.Y.4.2., che secondo il direttore dell’University College London Genetics Institute Francois Balloux sarebbe “potenzialmente più infettiva“.

Servono comunque ulteriori analisi e ricerche per capire se sia più trasmissibile e abbia una possibile capacità di arginare l’immunità dei vaccini.