Un commerciante inglese di Durham City ha impedito che il suo negozio venisse rapinato da un ladro alquanto bizzarro: la condanna di tre anni e quattro mesi per aggressione e tentata rapina

Oltre al danno la beffa. Un coraggioso commerciante inglese di Durham City ha impedito che il suo negozio venisse rapinato da un ladro alquanto bizzarro. Ecco come è andata.

Bloccato sotto la saracinesca del negozio

L’individuo è entrato all’interno del locale commerciale tenendo nascosto un coltello nella manica e, intenzionato a rubare una confezione di birre, ha minacciato duramente il negoziante. Questo però, non intenzionato a cedere alle minacce dell’aggressore, è riuscito a fuggire dal locale e a chiudere dietro di sé la porta intrappolando il ladro all’interno e attivando subito dopo il meccanismo per abbassare le serrande del negozio. Tentando di forzare la porta e di scivolare fuori dalle serrande abbassate, il reo è rimasto bloccato con la testa all’interno del locale e il resto del corpo in strada. Nel frattempo ha pensato bene di consumare una birra (rubata, almeno quella).

L’arresto e la condanna

Scattato l’allarme da una chiamata del negoziante stesso, si sono precipitati sul posto gli agenti della polizia che hanno provveduto ad arrestare il ladro. In sede di processo, questo ha confessato l’accusa di tentata rapina e il possesso di un coltello. È stato condannato a una pena detentiva di tre anni e quattro mesi.