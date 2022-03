Repubblica Democratica del Congo, treno deraglia a Sud-Est del Paese: almeno 60 morti

Una tragedia è avvenuta a Sud-Est della Repubblica Democratica del Congo. Almeno 60 persone sono morte a seguito del deragliamento di un treno.

Una tragedia ha scosso la Repubblica Democratica del Congo. Almeno una sessantina di persone hanno perso drammaticamente la vita a seguito del deragliamento di un treno avvenuto a sud-est del Paese. Stando a quanto ha reso noto il funzionario delle infrastrutture Marc Manyonga Ndambo ad AFP si parlerebbe per l’esattezza di 61 morti tra uomini, donne e bambini e 52 feriti.

“Alcuni dei corpi erano ancora intrappolati nei carri che erano caduti nei burroni”, ha spiegato.

🔴LUALABA : plusieurs civiles ont perdu la vie ce jour dans lz déraillement d’un train dans la localité de #KITENTA territoire de #LUBUDI province du #LUALABA.@damkup @MichelblmMichel pic.twitter.com/UpLEZb6NGv — Sylvain LUMUANGA (@sylvainlumuanga) March 11, 2022

Treno deraglia nella Repubblica Democratica del Congo: la situazione

Il deragliamento – si apprende da Agence France Press è avvenuto alle ore 23.50 di giovedì 10 marzo (ore locali) all’altezza del villaggio di Buyofwe a circa 200 km da Kolwezi.

L’impatto – ha spiegato Manyonga – è avvenuto in una zona caratterizzata dalla presenza di burroni. Su un totale di 15 carri, sono 7 ad essere precipitati.

Gli incidenti ferroviari in Congo sono frequenti

Nella Repubblica Democratica del Congo – si legge dalle testate estere -gli incidenti ferroviari sono comuni. Molti convogli inoltre risalirebbero addirittura all’epoca coloniale senza dimenticare che non sarebbero nemmeno sottoposti a regolare manutenzione. Non è infine raro che i cittadini si servano di treni merci per viaggiare gratuitamente specie sulle lunghe tratte.