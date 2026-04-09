Revoca del commissariamento in Calabria: la sanità riconquista l'autonomia regionale

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la revoca del commissariamento della sanità in Calabria, ponendo fine a una gestione straordinaria iniziata nel 2009. La decisione è stata presa su proposta del ministro per gli Affari Regionali, Roberto Calderoli, e accompagnata dai pareri favorevoli del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e del ministro della Salute, Orazio Schillaci.

Questo passaggio segna il ritorno alla gestione ordinaria della sanità regionale e restituisce alla Regione maggiori responsabilità amministrative e politiche.

La decisione e i suoi protagonisti

La proposta di revoca, avanzata da Calderoli, è stata valutata dall’esecutivo e approvata con l’appoggio dei ministeri competenti. Il voto del Consiglio dei Ministri ha formalizzato quanto anticipato dal governo nelle settimane precedenti, in cui era stata indicata la volontà di chiudere la fase commissariale in tempi rapidi.

Il ruolo centrale dei ministeri dell’Economia e della Salute è stato determinante per garantire la copertura politica necessaria al passaggio di consegne verso la Regione.

Le reazioni politiche

Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, che aveva svolto anche il ruolo di commissario alla sanità, ha commentato la notizia esprimendo grande soddisfazione, definendo la revoca come la liberazione da una camicia di forza che ha condizionato l’autonomia regionale per anni. Dal punto di vista politico, la decisione viene letta come un risultato importante per l’amministrazione regionale, ma è accompagnata da richieste di concretezza e risultati misurabili in termini di servizi ai cittadini.

Cosa comporta il ritorno alla gestione ordinaria

La cessazione del commissariamento riconsegna alla Regione competenze decisive nella programmazione e nell’organizzazione dei servizi sanitari. Tra gli obiettivi immediati indicati dagli osservatori e dalla stessa giunta regionale figurano la riduzione delle liste d’attesa, il potenziamento della medicina territoriale e la lotta alla migrazione sanitaria, fenomeno che ha visto numerosi calabresi rivolgersi a strutture fuori regione. La gestione ordinaria richiede però capacità amministrative rafforzate e una strategia chiara per affrontare le carenze accumulate in anni di interventi straordinari.

Questioni operative e finanziarie

Nonostante la revoca, permangono problemi strutturali: infrastrutture ospedaliere da adeguare, organici da rafforzare e risorse economiche da riallocare. Il parere favorevole del ministero dell’Economia indica che a livello centrale esiste una disponibilità a sostenere la transizione, ma il successo dipenderà dalla capacità della Regione di tradurre i fondi e le normative in progetti efficaci. La ricostruzione organizzativa sarà un test sulla capacità di gestione autonoma dopo anni di supervisione straordinaria.

Le sfide future per la sanità calabrese

La revoca apre una fase di responsabilità: trasformare la fine del commissariamento in un miglioramento tangibile dei servizi è l’imperativo per le istituzioni regionali. Ridurre le liste d’attesa richiederà piani per l’efficientamento delle prestazioni e investimenti nella rete territoriale; contrastare la migrazione sanitaria implicherà anche incentivi per trattenere professionisti e migliorare la qualità delle strutture locali. La collaborazione tra Regione e ministeri rimarrà fondamentale per garantire continuità e monitoraggio dei risultati.

Indicatori di successo e tempi di verifica

Per valutare l’efficacia della nuova fase saranno necessari indicatori precisi: tempi medi di attesa per prestazioni chiave, tassi di ricovero fuori regione, la percentuale di servizi erogati dalla medicina territoriale e i livelli di soddisfazione dei cittadini. Questi parametri consentiranno di misurare se la autonomia amministrativa si traduce in un miglioramento reale dell’accesso alle cure e nella capacità del sistema sanitario di rispondere ai bisogni della popolazione.

In sintesi, la revoca del commissariamento rappresenta un punto di svolta per la sanità in Calabria: restituisce alla Regione la responsabilità piena della gestione sanitaria dopo anni di controllo straordinario, ma avvia anche una fase nella quale la capacità di pianificazione, il buon governo e gli investimenti saranno determinanti per trasformare la libertà amministrativa in servizi migliori per i cittadini.