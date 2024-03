Sono passati esattamente quattro anni da quando, per le vie di Bergamo, passavano dei camion militari con dentro le salme delle vittime del Covid. Immagini forti che, a distanza di tempo, nessuno di noi ha dimenticato.

Covid, cosa accadde 4 anni fa

Le strade erano deserte, se non fosse per tutti quei camion militari che trasportavano le vittime del Covid a Bergamo. I morti per il virus dovevano raggiungere altre città italiane perché a Bergamo gli impianti per la cremazione non erano disponibili. Le vittime erano troppe. Un ricordo che abbiamo tutti impresso nella memoria e che ancora oggi fa male.

Il ricordo oggi

Oggi, 18 marzo 2024 è la giornata nazionale per le vittime di Covid. E a quattro anni di distanza, tutte le vittime verranno ricordate in una cerimonia in cui presenzieranno anche il Ministro della Salute Locatelli e Paolo Gentiloni.

Le cerimonie in Italia