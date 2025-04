Riformulazione dell'accusa per omicidio in Moldavia: il caso di Franco Bernardo

Riformulazione dell'accusa per omicidio in Moldavia: il caso di Franco Bernardo

Il caso di Franco Bernardo: una morte misteriosa

Il tribunale di Chisinau, in Moldavia, ha recentemente richiesto alla Procura di riformulare il capo di imputazione riguardante la morte di Franco Bernardo, un uomo di 62 anni originario di Cerano Intelvi, in provincia di Como. La vittima è stata trovata priva di vita il primo giugno 2023 nella casa della sua compagna, Svetlana Botas, di 57 anni, a Soroca.

La vicenda ha sollevato interrogativi e preoccupazioni, non solo per la modalità della morte, ma anche per le circostanze che l’hanno preceduta.

Le circostanze della morte

Franco e Svetlana si erano conosciuti alcuni mesi prima in un albergo del Comasco, dove entrambi lavoravano. Nel maggio 2023, la coppia aveva deciso di partire insieme per la Moldavia, dove si sarebbe trasferita nella casa di Svetlana. Secondo quanto riportato dalla donna, il giorno della morte, avrebbe trovato il compagno riverso a terra, apparentemente colpito da un malore. Nella sua testimonianza, Svetlana ha affermato di aver tentato di rianimarlo, sollevandolo e adagiandolo contro il muro.

Nuove evidenze e riformulazione dell’accusa

Inizialmente, gli inquirenti avevano accolto la versione della donna, portandola a giudizio con l’accusa di “privazione della vita per imperizia”, una forma di omicidio colposo. Tuttavia, l’autopsia richiesta dai familiari di Franco ha rivelato dettagli inquietanti: la causa della morte è stata identificata come asfissia meccanica, provocata da compressione del collo, probabilmente tramite un oggetto largo o allungato. Questi risultati hanno spinto il tribunale a riconsiderare la gravità dell’accusa, dando alla Procura 30 giorni per riformularla, passando da omicidio colposo a omicidio volontario.

Implicazioni legali e sociali

La riformulazione dell’accusa rappresenta un passo significativo nel processo legale e solleva interrogativi sulla sicurezza e la giustizia in Moldavia. La vicenda di Franco Bernardo non è solo un caso di cronaca nera, ma mette in luce anche le dinamiche delle relazioni e le possibili violenze che possono celarsi dietro le porte di una casa. La comunità locale e i media seguono con attenzione gli sviluppi, sperando in una risoluzione che porti giustizia per la vittima e chiarezza per i familiari.