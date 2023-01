Con incredibile perizia e sangue freddo quei camici bianchi rimuovono una granata dal petto di un soldato ucraino.

L’incredibile intervento è stato effettuato senza elettrocoagulazione per evitare l’innesco e l’immagine della radiografia condivisa sui social da Hanna Maliar, vice ministro della Difesa di Kiev, sta facendo il giro del mondo: . L’immagine è netta: il proietto a frammentazione da 40 mm stazionava proprio sotto al cuore del giovane. Due artificieri lo hanno neutralizzato direttamente nella ferita aperta e poi si è proceduto. La Maliar ha scritto: “I medici militari hanno condotto un’operazione per rimuovere una granata VOG, che non si è rotta, dal corpo del soldato”.

Rimuovono una granata dal petto di un soldato

E il consigliere ministeriale per gli affari interni dell’Ucraina Anton Gerashchenko ha proclamato che la procedura seguita sarà “ricordata nei libri di testo di medicina”. I medici hanno proceduto senza effettuare l’elettrocoagulazione, cioè il controllo del sanguinamento con un diodo carico per cauterizzare i vasi. Questo perché per innesco indiretto “la granata avrebbe potuto esplodere in qualsiasi momento”. Le generalità del fante operato non sono state rese note, pare comunque che sia un 28enne.

Il precedente “solo in Afghanistan”

E il commento in chiosa ad un evento che ha scatenato una ridda di messaggi social di incoraggiamento: “Non ci sono mai state operazioni del genere nella pratica dei nostri medici. Qualcosa di simile è avvenuto solo durante la guerra in Afghanistan. Riguardo all’attuale paziente posso dire che è nato nel 1994, ora viene mandato in riabilitazione, le sue condizioni sono stabili. Penso che questo caso finirà nei libri di testo di medicina”.