Riprendono le votazioni per l'elezione del nuovo Papa

Domani si riuniscono i cardinali per le votazioni decisive in Sistina.

Il programma delle votazioni

Domani, i cardinali elettori si riuniranno nel Palazzo Apostolico per riprendere le votazioni che porteranno all’elezione del 267° Papa. La giornata inizierà presto, con i cardinali che si ritroveranno prima delle 8 per celebrare la Messa e le Lodi nella Cappella Paolina. Questo momento di preghiera è fondamentale per prepararsi spiritualmente all’importante compito che li attende.

Le fasi del conclave

Successivamente, alle 9.15, i cardinali si ritireranno nella Cappella Sistina per recitare l’Ora media e avviare le prime due votazioni. Questo processo è cruciale, poiché ogni voto avvicina i cardinali alla scelta del nuovo Pontefice. Dopo le votazioni del mattino, è previsto un pranzo a Santa Marta intorno alle 12.30, prima di riprendere le attività nel pomeriggio.

Fumate e attese

Alle 15.45, i cardinali si dirigeranno nuovamente verso il Palazzo Apostolico, per poi tornare in Sistina alle 16.30 per altre due votazioni. Al termine di queste, intorno alle 19.30, si svolgerà la celebrazione dei Vespri. Durante il conclave, sono previste due fumate: una al termine delle votazioni del mattino e una alla fine di quelle pomeridiane. Tuttavia, se il nuovo Papa dovesse essere eletto già alla prima votazione, la fumata sarà anticipata, creando un’atmosfera di grande attesa e speranza tra i fedeli.