Un deficit preoccupante

Negli ultimi anni, le finanze della Santa Sede hanno mostrato segni di grave difficoltà. Con un deficit di 78 milioni di euro nel 2022 e 83 milioni nel 2023, la situazione è diventata insostenibile. La pandemia di Covid-19 ha aggravato ulteriormente una crisi già esistente, portando a una diminuzione delle donazioni e a un aumento delle spese.

La Santa Sede, che non riceve entrate fiscali, si basa principalmente su donazioni e attività culturali, ma la generosità dei fedeli è calata drasticamente, come dimostrano i dati dell’Obolo di San Pietro.

Le misure di austerità di Papa Francesco

In risposta a questa crisi, Papa Francesco ha già adottato misure di austerità, chiedendo ai cardinali di rinunciare a parte delle loro indennità. Durante la pandemia, ha imposto un taglio di circa 500 euro al mese, seguito da un ulteriore ridimensionamento di 100 euro lo scorso autunno. Queste decisioni, sebbene necessarie, non sono state sufficienti a risolvere il problema del deficit, che continua a crescere. La Santa Sede ha avviato una spending review per cercare di ridurre le spese e migliorare la situazione finanziaria.

La necessità di riforme strutturali

Un cardinale ha recentemente affermato che il deficit rappresenta una sfida enorme per il prossimo Papa, sottolineando che servirebbe un vero e proprio miracolo per risolvere la situazione. In una lettera ai cardinali, Papa Francesco ha evidenziato l’urgenza di provvedimenti strutturali che non possono più essere rinviati. La questione delle pensioni è particolarmente critica, poiché rappresenta una delle voci di spesa più significative per la Santa Sede. La banca centrale del Vaticano, l’Apsa, è l’unica entità che chiude in attivo, ma questo non basta a compensare le perdite complessive.

Il futuro delle finanze vaticane

Il futuro delle finanze della Santa Sede dipende dalla capacità del nuovo Papa di implementare riforme efficaci e di recuperare la fiducia dei fedeli. La sfida è ardua, ma non impossibile. Con una gestione oculata e una maggiore trasparenza, è possibile risanare i conti e garantire la sostenibilità economica della Santa Sede. La comunità cattolica attende con ansia le decisioni che verranno prese, sperando in un futuro più stabile e prospero.