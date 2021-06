Rissa al matrimonio a Specchia tra sposo e testimone, la sposa: “Non ho mai tradito mio marito, sono stata con lui e con i miei per tutta la giornata”

Ridda di voci malevole dopo la rissa al matrimonio a Specchia tra sposo e testimone la sposa interviene e chiarisce: “Non ho mai tradito mio marito”. A parlare, esasperata dalle letture pruriginose di quanto accaduto al matrimonio ormai diventato virale nel Salento è la 22enne Maria Pia Melcarne, la sposa che ha visto quel giorno rovinato dalle botte fra il marito ed un testimone.

La giovane donna lo ha detto a chiare lettere: “Mi state rovinando la reputazione”.

Perché come accade quasi sempre in faccende che vedono incrociarsi i fiori d’arancio con le botte c’è sempre qualche simpaticone che tira fuori la tesi della sposina “allegra” che trescando avrebbe innescato le botte. Botte che invece, nel caso della rissa matrimoniale a Specchia, sarebbero state innescate solo e soltanto dai fiumi di alcol ingeriti dai protagonisti e da qualche parola non graditissima dallo sposo.

E Maria Pia ha voluto rompere il silenzio dopo aver visto il suo matrimonio andare in rotoli, anche per colpa aggiuntiva di un video sulla cui diffusione la donna ha allertato gli inquirenti.

Sul Nuovo Quotidiano di Puglia è perciò apparso lo sfogo amaro della sposina. Su lei si erano concentrate le poco lusinghiere attenzioni dei social subito dopo la diffusione di un video diventato virale in poche ore, attenzioni che davano una chiave di lettura dell’accaduto che rimandava ad una sua presunta tresca con il testimone.

Lo storico dell’accaduto, è noto: ad un certo punto il marito della giovane, Antonio De Giovanni, è venuto furiosamente alle mani con un testimone, e sul fatto le ipotesi fatte sui social e in paese tirerebbero in ballo il legame di Maria Pia con quest’ultimo ed un presunto incontro fra i due nel bagno del ristorante, un classico delle letture da prurito pettegolo che si accompagnano a questi episodi in maniera quasi automatica, automatica e cattiva., magari sulla scorta di altre notizie sul tema.

Ecco perché Maria Pia ha voluto quindi raccontare la sua verità e parlare dell’amarezza di sentirsi chiamata in causa dopo aver visto rovinato quello che sarebbe dovuto essere il giorno più bello della sua vita. E ha detto: “Non sono mai stata in bagno con il testimone, sono stata tutta la giornata con mio marito e la mia famiglia, quindi sempre in bella vista. E la lite non è stata causata dalla gelosia. Per quanto riguarda le voci che stanno girando sui social, gli audio, i video, le foto, abbiamo denunciato tutto alla polizia”.