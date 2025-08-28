Il cantante Naska, in tournée con “The Freak Summer Show”, ha parlato delle voci circa il suo coinvolgimento in una rissa con Fedez fuori da una discoteca.

Naska in tournée con “The Freak Summer Show”

Periodo d’oro per il cantante Naska, in giro per l’Italia con la sua tournée “The Freak Summer Show”.

In occasione della tappa a Bergamo, Naska è stato intervistato dal Corriere della Sera dove, oltre che di musica, ha parlato anche del suo debutto al cinema con “Tutta colpa del rock” di Andrea Jublin: “mi sono trovato benissimo sul set. Guai se non guardo la tv prima di addormentarmi, è la mia confort zone.” Il cantante ha affermato di amare molto la saga di Harry Potter e che il suo film preferito è “Dal Tramonto all’Alba“, sceneggiato da Quentin Tarantino. Anzi, ha anche affermato che gli piacerebbe che, Tarantino, gli facesse scoppiare la testa in uno dei suoi film! Il cantante marchigiano è tornato a parlare anche di Fedez…

“La rissa con Fedez fuori dalla discoteca?” Naska replica e dice la sua

Nel corso dell’intervista al Corriere della Sera, è stato ricordato a Naska che, nel marzo del 2024, alla presentazione del disco di Tony Effe, sarebbe stato coinvolto in una rissa con Fedez fuori da una discoteca a Milano. Ecco la sua risposta: “ho letto il mio nome su tante testate, ma a me non interessa il gossip. Solo musica, sono bravo a fare quello.”