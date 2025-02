Scopri come l'influencer napoletana sta cambiando il volto del turismo in Abruzzo.

Il potere dell’influenza nel turismo

Rita De Crescenzo, influencer napoletana di grande successo, ha recentemente attirato l’attenzione dei media con le sue dichiarazioni sul turismo in Abruzzo. In un’intervista rilasciata al quotidiano Il Centro, ha annunciato che, dopo la sua visita a Roccaraso, punta a Ovindoli come prossimo obiettivo. La sua affermazione provocatoria, “Senza di me niente invasione”, sottolinea il suo ruolo centrale nel promuovere le località turistiche abruzzesi. De Crescenzo non è solo un volto noto sui social media, ma anche una figura che sa come attrarre turisti e creare interesse attorno a destinazioni meno conosciute.

Roccaraso: un caso di studio

La recente visita di De Crescenzo a Roccaraso ha scatenato un’ondata di turisti, portando alla luce le sfide che la piccola località deve affrontare. “Il sindaco si deve preparare questa volta”, ha dichiarato, evidenziando la necessità di una migliore organizzazione per gestire l’afflusso di visitatori. La De Crescenzo ha suggerito che servono più bagni pubblici e cestini per garantire un’esperienza positiva ai turisti. La sua esperienza personale, avendo visitato Roccaraso fin da bambina, le conferisce una prospettiva unica e autentica, rendendo le sue osservazioni ancora più rilevanti.

Un futuro da ministra del turismo?

Rita De Crescenzo non si limita a promuovere le località turistiche; ha anche espresso il desiderio di diventare ministra del turismo. “Sono brava a indirizzare, soprattutto attraverso i social”, ha affermato, evidenziando la sua capacità di influenzare le scelte dei viaggiatori. La sua visione per il turismo in Abruzzo è chiara: unire la tradizione con l’innovazione, sfruttando il potere dei social media per attrarre un pubblico più vasto. Con il suo seguito digitale e il suo approccio provocatorio, De Crescenzo rappresenta una nuova era per il turismo abruzzese, dove l’influenza e la creatività giocano un ruolo cruciale.