Ritorno in classe in Alto Adige: il calendario dell'anno scolastico

Come tradizione consolidata, Bolzano apre la strada per l’inizio del nuovo anno scolastico. In questa giornata, un totale di 90,958 bambini e ragazzi, appartenenti ai tre gruppi linguistici (tedesco, italiano e ladino), fanno il loro ritorno tra i banchi nelle scuole dell’infanzia, scuole elementari, scuole medie, scuole superiori e istituti professionali dell’Alto Adige.

Ritorno in classe: le novità dell’anno 2023- 2024

In Italia 7 milioni di studenti sono pronti a rientrare nelle aule scolastiche, con l’ultimo gruppo che lo farà tra 10 giorni, nelle regioni dell’Emilia-Romagna, Lazio e Toscana. Questo nuovo anno scolastico introduce una serie di novità, che spaziano dal voto in condotta all’impiego di tutor. Tuttavia, c’è una crescente preoccupazione a causa della carenza di supplenti, con circa 200,000 docenti in posizione precaria.

Ritorno in classe in Italia: tutto il calendario per regione

Il calendario scolastico in Italia è organizzato come segue:

La campanella risuonerà per la prima volta in Piemonte, Trentino e Valle d’Aosta l’11 settembre; in Lombardia, i ragazzi rientreranno in classe il giorno successivo, l’12 settembre. Il 13 settembre toccherà agli studenti di Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sicilia, Umbria e Veneto.

Gli studenti della Calabria, Liguria, Molise, Puglia e Sardegna rientreranno sui banchi il 14 settembre. Infine, l’Emilia Romagna, la Toscana e il Lazio concluderanno l’inizio dell’anno scolastico, facendo il loro ritorno il 15 settembre.