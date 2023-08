Gli astucci per scuola sono in vari modelli: a bustina, bauletto o maxi per contenere tutto il necessario per l'apprendimento.

Le scuole stanno per ricominciare e, per l’occasione, le vetrine dei negozi di cancelleria e i supermercati sono pronte con tantissime offerte relative a tutto l’occorrente. Tra i vari prodotti, non possono mancare gli astucci per scuola che si trovano in diversi modelli indicati per i bambini e le bambine delle scuole elementari, medie o anche licei.

Astucci per scuola

È uno degli elementi maggiormente usati come gli astucci per scuola in quanto sono in grado di contenere tutto il necessario: le penne, le matite, ma anche le gomme da disegno, le forbici, ecc. Un elemento che non può mancare in nessun percorso scolastico. I modelli di buona qualità sono i migliori poiché resistenti e utili anche per gli anni successivi.

Grazie a questo accessorio si evita di perdere o di rovinare tutti gli oggetti contenuti al suo interno dal momento che, a seconda del modello, è possibile tenerli tutti in ordine. I materiali devono essere, non solo resistenti e duraturi nel tempo, ma anche lavabili nel caso si sporcassero durante l’uso. Bisogna anche considerare il rapporto qualità prezzo in modo da sceglierne uno non troppo costoso.

Gli astucci per scuola sono spesso sottoposti a sfregamenti, scarabocchi e maltrattamenti, per cui un materiale resistente e impermeabile è sicuramente l’ideale da valutare al momento dell’acquisto. Bisogna poi prestare attenzione alle cuciture soprattutto alle cerniere che devono tenere bene evitando che possano rompersi.

A seconda del proprio indirizzo di studi, sono in grado di contenere qualsiasi cosa: dalle penne, le matite, le gomme, ma anche il righello per le scuole primarie. Per la scuola media è bene puntare su modelli leggermente più grandi in modo da contenere le squadrette o anche qualche righello ulteriore per i disegni tecnici.

Astucci per scuola: modelli

Per quanto riguarda le tipologie di atucci per scuola, vi è sicuramente l’imbarazzo della scelta, anche se molto dipende dall’indirizzo scolastico. Si distinguono in base alla forma e alla capienza, al contenuto, ma anche al tipo di uso che si intende farne. I modelli rigidi dotati di vari scomparti sono indicati per i bambini delle scuole elementari.

In questo modello è possibile contenere tutto il necessario: dalle matite ai colori ai pennarelli passando per le gomme, il righello, ecc. Si trovano anche modelli molto grandi e maxi dotati di elastici in modo da tenere fermo ogni oggetto ed evitare che si possa perderlo. I modelli a bustina o a bauletto sono indicati per i ragazzi delle medie o superiori.

Alcuni astucci per scuola si distinguono per delle forme davvero strane e particolari, come coniglietto, foca o altri animali. Un modello particolarmente indicato ai bambini delle elementari che sicuramente si divertiranno con oggetti così fantasiosi e allegri, oltre che molto colorati per dare un tocco diverso alle giornate a scuola.

Alle elementari vanno molto di moda gli astucci per scuola particolarmente accesi con immagini di cartoni animati o di personaggi della Disney oppure dei videogiochi che tanto amano. Man mano che si cresce, l’accessorio diventa anche un oggetto di stile e si punta a modelli che sono sobri, piccoli e monocromatici.

Astucci per scuola: offerte online

Un altro elemento per la scuola disponibile con vari marchi e buoni prezzi su Amazon dove è possibile ordinare tutto ciò che occorre per la scuola. Basta cliccare l’immagine per visualizzare i dettagli del prodotto. Qui sotto una classifica dei migliori astucci per scuola scelti tra i marchi maggiormente desiderati dagli utenti dell’e-commerce.

1)L’erba voglio Harry Potter astuccio scuola

Un modello di astuccio molto compatto e colorato con il logo di Harry Potter. Un astuccio grande con tre zip in grado di contenere ben 44 pezzi tra colori, matite, gomme, ecc. Un modello che si presenta con ottime rifiniture per essere in compagnia del maghetto più famoso di sempre.

2)Julian Ross Be unicorn

Un astuccio triplo per le scuole elementari con vari scomparti in modo da avere tutto organizzato. Un prodotto con cerniere molto resistenti e durevoli nel tempo. Un modello molto leggero e compatto. Disponibile in vari colori con decorazioni diverse, come animali quali koala e dinosauro.

3)Seven bustina ovale

Il marchio della Seven propone questo astuccio organizer per bambini e ragazzi dotato di varie tasche con zip in poliestere. Più che un astuccio, un portapenne nei colori blu e nero con il logo della Seven. Un modello compatto e adatto per ogni bambino.

