L’allarme per la scomparsa di Azzurra Ferretti, 19 anni, ha mobilitato famiglia e autorità in queste ore a Roma. La giovane, sparita da Centocelle il 26 gennaio senza lasciare notizie, ha suscitato grande preoccupazione, rendendo fondamentali gli appelli dei genitori e l’intervento delle forze dell’ordine per il suo ritrovamento. La svolta nella serata di oggi.

Gli spostamenti di Azzurra Ferretti e la preoccupazione dei genitori

Secondo quanto ricostruito, la ragazza aveva trascorso la serata del 25 gennaio a casa del fidanzato, per poi recarsi la mattina successiva dall’anziana nonna, come comunicato al padre. L’intenzione di raggiungere poi l’abitazione materna non si è concretizzata, e da quel momento Azzurra non aveva più dato notizie. I genitori, già abituati in passato a brevi allontanamenti della figlia, avevano prontamente sporto denuncia. «Mia figlia è sparita altre volte, ma il giorno dopo veniva ritrovata», aveva spiegato il padre, sottolineando l’angoscia vissuta in queste ore. Al momento della scomparsa, indossava un completo azzurro, un giubbotto bianco ghiaccio e stivali neri.

Ritrovata a Roma la 19enne scomparsa: come sta Azzurra Ferretti

Azzurra Ferretti, 19 anni, scomparsa da Centocelle lo scorso 26 gennaio, è stata finalmente ritrovata oggi, giovedì 29 gennaio, nella zona di Tiburtina. Come riportato dall’Ansa, la giovane, il cui cellulare risultava spento e irraggiungibile per diversi giorni, sta bene. Le ricerche erano iniziate dopo la denuncia presentata dai genitori presso i carabinieri della stazione di Tor Vergata e l’appello del padre lanciato alla trasmissione televisiva Chi l’ha visto?