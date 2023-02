Rivoluzione in Australia, tolta l'immagine del monarca britannico dalle banconote

Rivoluzione in Australia, tolta l'immagine del monarca britannico dalle banco...

Rivoluzione in Australia: l'immagine del monarca britannico sulle banconote sarà sostituita, da cosa?

Rivoluzione in Australia: le banconote non avranno più l’immagine del monarca inglese! Re Carlo dunque non apparirà su di esse e il ritratto di sua madre, la defunta regina Elisabetta II che appare sulla banconta da 5 dollari australiani, sarà invece sostituita da un disegno che onorerà la cultura della nazione.

L’annuncio proviene dalla banca centrale australiana. Sembra dunque che nessun monarca residente in Gran Bretagna comparirà più sulla valuta cartacea locale. Come informa l’Ansa, la decisione è stata molto apprezzata dal movimento nazionale australiano che ha specificato come gli indigeni si siano insediati nel paese 65.000 anni prima dei coloni britannici.

Rivoluzione Australia: non c’è posto per re Carlo sulle banconote

La banconota da 5 dollari australiani non avrà l’immagine di Carlo III, attuale sovrano del Regno unito che, ricordiamo, è una monarchia costituzionale con governo parlamentare.

La decisione è stata presa dalla Reserve Bank of Australia. La banconota in questione godrà invece di un disegno che, come riferito dalla banca centrale australiana tramite una dichiarazione riportata da Ilpost.it “renda omaggio alla cultura e alla storia delle popolazioni aborigene australiane”.

Quando entrerà in circolazione la nuova banconota?

In realtà non è ancora chiaro quando la nuova banconota entrerà in circolazione in Australia. Fatto sta che quello dei diritti delle popolazioni autoctone è un argomento che sta molto a cuore alla politica e alla società australiana.

La scelta di sostituire il monarca britannico con un’illustrazione che onori la cultura indigena locale è una prova d’amore e di rispetto nei confronti delle tradizioni millenarie del paese.