Roberta Capua si sbottona sulla separazione dal marito

Roberta Capua è tornata a parlare della separazione dal marito Stefano Cassoli. L’ex Miss Italia ha ammesso che sognava di invecchiare al suo fianco e adesso non crede più nell’amore.

Ospite del programma Storie di donne al bivio di Monica Setta, in onda su Rai2, Roberta Capua si è raccontata un po’. L’ex Miss Italia 1986 si è sbottonata anche sulla separazione dal marito Stefano Cassoli, padre del suo unico figlio Leonardo. I due si sono detti addio nel 2023, dopo aver passato 13 anni insieme, e nello stesso anno ha vissuto due terribili lutti. Nel giro di pochi mesi, ha perso entrambi i genitori.

Roberta ha dichiarato:

“Mi sono separata consensualmente nel novembre scorso dopo un anno orribile in cui ho perso entrambi i genitori. (…) Mi lascio alle spalle un vissuto doloroso e adesso penso al futuro solo accanto a mio figlio Leonardo. Ho cercato di tenere duro per il suo bene salvando l’unità della mia famiglia, ma non è stato possibile. Stefano, il mio ex marito, resta l’amore più grande della mia vita. Mi ha dato la gioia di diventare madre nonostante i medici mi avessero detto che ero sterile, però la nostra storia non è definitivamente chiusa”