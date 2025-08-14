Non si è parlato altro in queste settimane che del caso Raoul Bova e degli ormai famosi audio diffusi da Fabrizio Corona. E Rocio Munoz Morales? La modella spagnola pare pronta a voltare pagina.

Rocio Munoz Morales e il caso Raoul Bova

Se per Raoul Bova questo non è senza dubbio un periodo facile, visto tutto ciò che è successo dopo la diffusione degli audio e delle chat tra lui e Martina Ceretti, lo stesso si può dire per Rocio Munoz Morales.

La modella e attrice spagnola si trova a far fronte alla fine della storia con l’attore romano dal quale, ricordiamo, ha avuto due figlie. Ma proprio su Instagram la stessa Rocio ha condiviso un messaggio di rinascita. Ecco le sue parole.

Rocio Morales volta pagina dopo il caso Raoul Bova: l’annuncio sorprendente

Rocio Munoz Morales ha voluto condividere sui social un messaggio che sa molto di rinascita. Ecco le sue parole: “in questa estate sto continuando a scrivere il mio nuovo romanzo ma sto anche leggendo tantissimo. Ho appena finito ‘Dimmi di te’. Questa lettura mi ha messo davanti a una domanda, ma se incontrassi la me adolescente, sarebbe felice del percorso che ho fatto? Ho saputo prendermi cura dei miei sogni?” Oltre al nuovo romanzo, ricordiamo che Rocio la vedremo presto su Rai 2 insieme a Nicola Savino alla conduzione di “Freeze”.