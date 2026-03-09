Rogo al Sunset Beach Club: evacuato il locale alla Tonnara di Palmi

Un incendio ha colpito il Sunset Beach Club alla Tonnara di Palmi durante una serata per l'8 marzo: il locale è stato evacuato e i Vigili del fuoco stanno domando le fiamme senza feriti segnalati

Un vasto incendio ha distrutto parte degli spazi del noto stabilimento balneare Sunset Beach Club alla Tonnara di Palmi, in provincia di Reggio Calabria. L’incendio è divampato durante una serata organizzata per l’8 marzo, Giornata internazionale della donna. Il personale e i clienti sono stati evacuati prontamente. Non risultano vittime né feriti, secondo le prime comunicazioni delle autorità locali.

Intervento dei soccorsi e messa in sicurezza

Sul posto hanno operato i Vigili del fuoco e le forze di polizia del commissariato di Palmi per gestire l’emergenza. Le prime squadre provenivano dai distaccamenti locali. Successivamente sono arrivati rinforzi da Villa San Giovanni, Polistena e Reggio Calabria. Numerosi automezzi antincendio sono stati impiegati nelle fasi di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Evacuazione e assenza di feriti

Dopo l’impiego di numerosi automezzi antincendio, la rapidità delle procedure di emergenza adottate dal personale del locale ha consentito l’evacuazione dell’edificio senza la registrazione di feriti o intossicazioni. Gli operatori sanitari hanno effettuato controlli sul posto e non sono emerse esigenze di ricovero.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno collaborato alle operazioni, assicurando il controllo dell’area e la sicurezza dei soccorritori. La priorità è stata mettere in salvo le persone presenti e procedere alla messa in sicurezza della zona, in vista delle successive verifiche tecniche da parte degli enti competenti.

Estensione dei danni e stato dei lavori di spegnimento

Il rogo ha causato danni rilevanti alle aree destinate alla ristorazione: il ristorante e la pizzeria risultano fortemente compromessi. Le fiamme hanno interessato vaste porzioni della struttura, con segni di distruzione visibili dall’esterno e dal mare. Sono danneggiati arredi, impianti elettrici e alcune strutture portanti, secondo quanto osservato sul posto.

Le operazioni di spegnimento proseguono sotto il coordinamento dei soccorritori. I vigili del fuoco hanno estinto i focolai principali ma persistono piccoli focolai localizzati che richiedono interventi mirati. È in corso la messa in sicurezza dell’area per consentire i successivi controlli tecnici degli enti competenti e i sopralluoghi dei periti comunali. Le autorità hanno confermato che, nelle prossime ore, saranno avviate verifiche strutturali e accertamenti sulle cause dell’incendio.

Operazioni tecniche e prevenzione dei focolai

Le autorità hanno confermato che, nelle prossime ore, saranno avviate verifiche strutturali e accertamenti sulle cause dell’incendio. Le operazioni di spegnimento proseguono con monitoraggio continuo dei focolai residui. I Vigili del fuoco eseguono la bonifica delle aree interessate impiegando pompe, lance e attrezzature specializzate per impedire il riesplodere delle fiamme. Successivamente saranno effettuati interventi di messa in sicurezza delle strutture e verifiche sugli impianti per valutare la stabilità dell’immobile.

Indagini sulle cause e rilievi tecnici

Al termine delle operazioni di spegnimento, i tecnici dei Vigili del fuoco e le autorità competenti avvieranno i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento non è stata individuata una causa certa; restano aperte diverse ipotesi, tra cui cortocircuiti, guasti agli impianti o altre circostanze accidentali. Le analisi forensi e i rilievi tecnici dovranno stabilire se si sia trattato di un incidente o di responsabilità di altro genere. Le tendenze emergenti mostrano l’importanza di procedure di manutenzione periodica e controlli sugli impianti per ridurre il rischio di eventi analoghi; nelle prossime ore sono previsti ulteriori accertamenti tecnici e sopralluoghi specialistici.

Tempistiche e accesso per i rilievi

Il passaggio successivo prevede i rilievi investigativi esclusivamente dopo che l’area sarà dichiarata sicura e senza combustione attiva. Tale condizione, intesa come area sicura e priva di combustione attiva, è necessaria per garantire l’integrità delle evidenze e la sicurezza degli operatori. Solo a valle di questa verifica i tecnici potranno svolgere sopralluoghi sistematici e misurazioni strumentali.

Contesto e conseguenze per la comunità

Il Sunset Beach Club è un punto di riferimento per la ristorazione e il tempo libero lungo la Costa Viola. La perdita della struttura avrà ripercussioni economiche e sociali su clienti, lavoratori e attività collegate. La chiusura temporanea dell’area della Tonnara di Palmi potrà ridurre l’offerta balneare e di intrattenimento, con impatti su flussi turistici e servizi locali. Le tendenze emergenti mostrano che il futuro arriva più veloce del previsto: si prevedono verifiche sulle infrastrutture e misure per la resilienza dell’offerta turistica.

Supporto e prospettive future

Le tendenze emergenti mostrano che il futuro arriva più veloce del previsto: si prevedono verifiche sulle infrastrutture e misure per la resilienza dell’offerta turistica. Dopo la conclusione delle indagini e la messa in sicurezza, le autorità procederanno con valutazioni tecniche e amministrative per la ricostruzione o il recupero dei locali.

I titolari, in collaborazione con enti locali e professionisti, dovranno completare pratiche urbanistiche e peritale per stabilire la fattibilità del ripristino. Nel frattempo è attesa la mobilitazione della comunità e degli operatori locali per sostenere il personale coinvolto e contenere l’impatto occupazionale.

Si valuteranno inoltre interventi volti a incrementare la resilienza dell’offerta turistica e a ridurre il rischio di eventi simili nel futuro. Le misure potranno comprendere adeguamenti impiantistici, piani di emergenza aggiornati e campagne di formazione per il personale.

Conclusione

L’incendio alla Tonnara di Palmi ha evidenziato l’importanza di procedure di sicurezza e di risposte rapide da parte dei servizi di emergenza. Con il procedere delle indagini sarà possibile chiarire le cause e pianificare le azioni necessarie per il recupero dell’area. La priorità resta la sicurezza e la valutazione puntuale dei danni; il completamento dei rilievi tecnici definirà tempi e modalità per gli interventi successivi.