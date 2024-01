Un tremendo omicidio si è consumato questa notte a Roma. Un ragazzino di soli 14 anni è morto nel parcheggio della metropolitana alla fermata Pantano, a Monte Compatri, alle porte della capitale, dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco.

14enne ucciso a Roma: l’omicidio vicino alla metropolitana

Erano da poco passate le ore 3, quando questa notte è arrivata una chiamata di richiesta di pronto intervento al 118. I medici sono partiti con un’ambulanza alla volta di Monte Compatri, dove un ragazzo ancora minorenne era stato ferito da alcuni colpi di arma da fuoco. I sanitari sono intervenuti tempestivamente, ma per il 14enne non c’è stato nulla da fare: il ragazzo è morto pochi attimi dopo essere stato raggiunto dagli spari.

14enne ucciso a Roma: le indagini della polizia

Al momento, non è ancora stata chiarita la dinamica dell’accaduto. Dalle prime informazioni che arrivano, sembra che il ragazzino si sia trovato coinvolto in uno scontro tra due gruppi. I carabinieri e gli agenti di polizia stanno indagando per scoprire maggiori dettagli sulla terribile vicenda.