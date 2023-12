Il 32enne, di origini nigeriane, stava già scontando una pena per violenza sessuale.

Roma, arrestato 32enne per violenza sessuale: i precedenti

La violenza si è consumata il 30 settembre 2022. La donna è stata stuprata e rapinata per strada, in zona Garbatella. Le indagini sono state affidate alla Squadra Mobile, coordinata dalla Procura di Roma. Il gip ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il colpevole, che si trovava nel penitenziario di Velletri per aver violentato una seconda ragazza in un casolare ad Anzio il 12 maggio scorso.

Le analogie

La prima vittima si trovava nel quartiere romano in compagnia di amici. Dopo essersi allontanata dal locale per prendere qualcosa in macchina, è stata aggredita dal 32enne che l’ha spinta all’interno della vettura per poi picchiarla e violentarla. La seconda, di 19 anni, è stata bloccata alla fermata dell’autobus e portata con forza in un casale disabitato. Durante le indagini gli inquirenti hanno analizzato i due casi, constatando un modus operandi molto simile. La ricostruzione delle vittime, insieme ai rilievi della scientifica, è stata decisiva nell’identificare il 32enne come l’artefice di entrambe le violenze. In ambedue le occasioni l’uomo aveva fatto perdere le sue tracce, è stato fermato dalla Polizia solo lo scorso luglio.