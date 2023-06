Mattia Esposito era uscito per andare a scuola, ma non è mai arrivato all'istituto: l'appello di amici e famigliari

Sono ormai due giorni che di Mattia Esposito non c’è traccia Il ragazzo è scomparso da Centocelle martedì mattina, quando era uscito per andare a scuola. I genitori e i suoi amici sono preoccupati e lanciano un appello.

Mattia Esposito è scomparso: il 17enne di Centocelle era uscito per andare a scuola

Mattia Esposito, come ogni mattina, era uscito attorno alle 7 per andare a scuola, ma in quell’istituto non è mai arrivato. Passano le ore e il 17enne non rientra a casa: i genitori preoccupati allertano le autorità. Da due giorni di lui non si sa più nulla, che fine ha fatto Mattia? Per chiunque possa cercarlo, il ragazzo è alto circa 1 metro e 75, pesa sui 75 chili e quando è scomparso da Centocelle indossava una maglietta nera come le scarpe e jeans scuri.

L’appello di amici e famigliari

La mamma di una compagna di classe, già nella giornata di ieri, aveva scritto un messaggio su Facebook: “Di Mattia non si hanno più notizie da ieri mattina si è allontanato da casa per andare a scuola, ma non ci è mai arrivato. Aiutateci per favore, siamo preoccupati.” Al suo appello si sono uniti quelli di altri amici e parenti del ragazzo.