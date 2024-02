Roma, si sottopone ad un lifting ai glutei e poi scappa per non pagare

Scappa dalla clinica per non pagare il lifting ai glutei: la notizia che arriva da Roma.

Lifting ai glutei, poi la fuga

A Roma, presso la clinica di Montesacro, una donna si è sottoposta ad un intervento di lifting ai glutei. Come racconta il Corriere della Sera, subito dopo l’operazione, dopo una sola notte di ricovero, la paziente ha deciso di darsi alla fuga al punto di lasciare la clinica con tutte le bende e i drenaggi ancora attaccati al suo corpo. La signora è scappata per non dover pagare. Quanto? Una somma di ben 20mila euro.

Era tutto organizzato

Pare che fosse tutto ben organizzato. Ad attendere la donna fuori dalla clinica della Capitale, infatti, era presente un’auto. Alla guida del veicolo si pensa che possa esserci stato il suo compagno.

Lo aveva già fatto

Nonostante tutte le complicazioni del post operatorio, la donna ha deciso di agire in questo modo e sembra proprio che questa non sia stata la prima volta per lei! La signora in questione, in passato, avrebbe fatto un filler alle labbra comportandosi allo stesso modo, andando via senza pagare.

Insomma, una storia abbastanza insolita quella che arriva dalla clinica Montesacro ma che, per la donna, pare non essere affatto una novità. Sul caso sono in corso tutte le dovute indagini.