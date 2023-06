Una ragazza di 25 anni ha affermato di avere subito violenze sessuali la notte tra il 24 e il 25 giugno, presso il reparto di Psichiatria dell’ospedale Sant’Andrea di Roma, dove la giovane era ricoverata da alcuni giorni. Secondo quanto informa il Corriere della sera, la 25enne ha raccontato di essersi svegliata nuda dopo essere stata sedata. Gli agenti del Commissariato Flaminio stanno indagando sulla vicenda; gli inquirenti hanno raggiunto il posto per l’acquisizione delle cartelle cliniche e tutta la documentazione relativa al fine di condurre gli opportuni accertamenti. Medici e infermieri saranno ascoltati per acquisire tutti gli elementi utili alle indagini.

Roma, violenze all’ospedale Sant’Andrea: nessuna denuncia formale

Come precisa FanPage, per ora non risulta essere stata formalizzata alcuna denuncia, né da parte della 25enne, né da parte della madre. Sono ancora in corso le delicate indagini. Si attende il risultato degli esami e dei tamponi; sarà necessario inoltre visionare le immagini della videocamera di sorveglianza dell’opedale.

Le indagini proseguono

Al momento le indagini sono ancora in corso e su di esse gli inquirenti preferiscono mantenere il riserbo, vista la delicatezza sulla vicenda, trattandosi di una ragazza giovane che sarebbe stata violentata nel reparto di un nosocomio. Gli agenti ascolteranno il personale sanitario per comprendere se quella notte sia avvenuto qualcosa di anomalo.