Roma, rapina da Fendi: 29 borse rubate, bottino da 219 mila euro

Una rapina per mano di ladri professionisti ha colpito il punto vendita di Fendi situato a Largo Goldoni, nel centro di Roma. Il negozio è stato completamente svaligiato. Secondo le prime informazioni il colpo è stato molto rapido. Dall’ingresso di via Tomacelli, in un minuto e mezzo, sono state portate via 29 borse di grande valore. Si parla di un furto che complessivamente dovrebbe aver portato ad un bottino di circa 220 mila euro.