Una notte di terrore per il centrocampista marocchino: sei uomini armati hanno fatto irruzione nella sua villa.

Notte di terrore per il calciatore della Roma Neil El Aynaoui e la sua famiglia: sei uomini armati hanno fatto irruzione in casa per una rapina.

Rapina choc in casa El Aynaoui: il calciatore della Roma chiuso in una stanza con la famiglia

Una notte di terrore per Neil El Aynaoui, centrocampista marocchino della Roma. Sei uomini armati hanno fatto irruzione nella sua villa in zona Castel Fusano intorno alle ore 3.00. A volto coperto, vestiti di nero e armati di pistola, i sei malviventi hanno fatto irruzione nell’abitazione dopo aver divelto una grata della finestra del salone. Il centrocampista è stato rinchiuso in una stanza assieme alla madre, alla compagna, al fratello e alla sua compagna. Sul posto sono giunte subito le autorità.

Rapina choc in casa El Aynaoui: cosa hanno preso i ladri

Una notte che difficilmente potrà dimenticare El Aynaoui. Una banda di criminali ha fatto irruzione nella sua casa, chiudendo lui e i suoi cari in una stanza. Secondo quanto si apprende, i ladri hanno gioielli del valore di circa 10mila euro, un Rolex e alcune borse di lusso. Sul posto sono intervenute subito le autorità, sono in corso le indagini per risalire a 6 uomini.