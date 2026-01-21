Roma-Stoccarda, è allerta massima: rischio scontri e scoperta shock nell'aut...

Una partita di calcio dovrebbe essere solo una partita di calcio ma, purtroppo, capita troppe volte che non è solo così. C’è infatti massima allerta a Roma per l sfida valida per la fase a gironi di Europa League tra i giallorossi e lo Stoccarda. Previsti almeno 5mila tifosi tedeschi.

Roma-Stoccarda, è allerta massima: rischio scontri

Domani sera allo stadio Olimpico si giocherà Roma-Stoccarda, gara valida per la fase a gironi di Europa League. Nella Capitale c’è massima allerta, previsto infatti l’arrivo di almeno 5mila tifosi tedeschi. I biglietti del settore ospite venduti ai supporter dello Stoccarda sono stati 3.500 ma, come detto, si prevedono almeno 5mila tifosi, molti dunque senza biglietto. Come spesso accadde la maggior parte dei tifosi, quando deve assistere a una gara della propria squadra in trasferta, arriva nella città ospitante il giorno prima. Massiccio è dunque l’impiego di agenti della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, in quanto il rischio scontri è molto elevato, non solo nei pressi dello stadio, ma anche nei pressi delle stazioni.

Roma-Stoccarda: scoperta choc nel bus dei tifosi tedeschi

Domani sera, come detto, la Roma ospiterà allo stadio Olimpico lo Stoccarda. C’è allerta massima in città per l’arrivo dei tifosi tedeschi, massiccio è infatti l’utilizzo delle forze dell’ordine per monitorare la situazione ed effettuare tutti i controlli necessari ad evitare possibili scontri tra tifosi avversari. Nella stiva di uno dei bus dei tifosi tedeschi, fermato questa mattina intorno alle ore 11.30, sono state trovate decine di bottiglie di vetro vuote e diverse aste metalliche.