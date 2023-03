Migranti, gli audio della SeaWatch: "Bengasi non si muove? Ok, bye bye"

Gli audio sarebbero agghiaccianti con Roma che a proposito dell’ultimo disastro del mare “taglia le comunicazioni con gli operatori della ong Sea Watch”. Secondo la ong ed i media risposta che sarebbe stata data alla radio era di questo tono: “Bengasi non si muove? Ok, bye bye”. In che senso? Nel senso che dato che in occasione dell’ultimo naufragio la Libia non avrebbe avuto disponibilità di motovedette per un incidente in acque nazionali e Roma avrebbe risposto picche. “Non abbiamo nessuna motovedetta oggi”, questo rispondono da Tripoli mentre il barcone grigio con 47 persone era preda dei flutti altri tre metri da ormai da 14 ore.

Roma: “taglia con Sea Watch”

“Grazie. Bye bye”. Così avrebbero chiosato da Roma “buttando giù il telefono agli operatori della ong Sea Watch che dalla mattina chiamano tutti i centri di soccorso, Libia, Malta, Italia”: lo riporta Repubblica riprendendo una nota Ansa. La Ong Sea Watch accusa e ricostruisce quei momenti concitati. “Non intervenire per salvare quei migranti è stata una scelta politica“. E sotto accusa ci è finito il centro di coordinamento di Roma che avrebbe riattaccato il telefono senza rispondere alla domanda cruciale. Quale?

La domanda su chi fosse responsabile

Quelle in ordine a chi fosse l’autorità responsabile del soccorso del barcone partito dalla Libia. Si tratta del natante che poi si era ribaltato causando 30 dispersi in mare e 17 salvataggi in extremis. Sea watch ha pubblicato il resoconto dei colloqui intercorsi tra il suo aereo Sea Bird, che per primo ha avvistato l’imbarcazione, e gli altri protagonisti entrati nell’operazione la questione rinfocola le polemiche sulla condotta generale dello Stato italiano in ordine ai salvataggi ed alla fredda burocrazia nel gestirli.