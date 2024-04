Romania e Nato: al via i lavori per creare la base più grande in Europa

I lavori sono iniziati da qualche settimana ed il cantiere è stato eretto nei pressi di Costanza, città nella parte sud-orientale della Romania, dove verrà costruita la base Nato più grande d’Europa e che andrà a potenziare la base militare “Mihail Kogalniceanu”. Per dare vita a questo progetto, sono stati stanziati ben 2,5 miliardi di euro. Un piano che non sembra essere andato molto giù a Putin.

Il progetto

Stando alle prime informazioni condivise, uno degli obiettivi principali del progetto è quello di ampliare l’aeroporto militare Mihail Kogalniceanu che si trova a Costanza, la più importante città portuale della Romania situata sulle sponde del Mar Nero. Verranno erette nuove piste, hangar per aerei militari, piattaforme per gli armamenti e aree di deposito per vari oggetti, come munizioni e carburante.

Ma non è tutto, perché la nuova base offrirà anche altri servizi come scuole, negozi, ristoranti, cinema, il tutto per ospitare non solo 10.000 militari, ma anche le loro famiglie e il personale di supporto essenziale. In tutto parliamo di una base che conta 2.800 ettari che supererà quindi quella tedesca di Ramstein sia per dimensione che per capacità operativa.

Bisognerà aspettare

Parlando di lavori appena iniziati, l’attesa per vedere operativa la struttura non sarà breve, stando alle prime stime, la base dovrebbe dare il via alle operazioni intorno al 2040. Dopotutto bisognerà installare anche un simulatore di volo all’avanguardia, sistemi di radiofaro e di navigazione radio, strutture di hangar avanzate e una torre di controllo con tutte le tecnologie più recenti.