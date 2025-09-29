David Anthony Burke, meglio noto come D4vd, è il cantante al centro di un giallo o forse di un omicidio che mescola il lato delle pop star e tragedia adolescenziale. In queste righe, frammenti, testimonianze, dubbi. E il peso delle fonti che raccontano ciò che nessuno ancora vuole affermare con certezza, come la rivista People e come riporta eroicafenice.com.

Omicidio di Celeste Rivas: ombre sul cantante David dopo il macabro ritrovamento

L’8 settembre 2025 la polizia di Los Angeles ha scoperto una Tesla abbandonata, intestata a Burke, in una strada secondaria degli Hollywood Hills. Segnalazioni puntuali di un odore molto forte e pestilenziale hanno convinto i residenti a chiamare il 911e le autorità, una volta entrate, hanno trovato solo resti: torace, testa e altre parti, in stato di decomposizione avanzato…

Un tatuaggio sull’indice ha condotto all’identità: Celeste Rivas, una ragazza scomparsa da oltre un anno, che il giorno prima avrebbe compiuto 15 anni. La madre, in lacrime, ha riferito ai cronisti che Celeste aveva lasciato casa a 13 anni e che aveva un fidanzato “di nome David”. Quel dettaglio ha acceso i riflettori sul cantante Burke?

La LAPD ha agito immediatamente con un mandato di perquisizione nella casa di Burke, ottenuto poche ore dopo l’identificazione del cadavere. Burke — che finora non è stato né accusato né arrestato — ha affermato di voler collaborare con gli agenti, e ha cancellato tutte le date del tour statunitense ed europeo. Fonti interne alla polizia, contattate da questo giornale, confermano che la sua disponibilità è “monitorata ma non sufficiente per un arresto”.

Intanto, sullo sfondo, emerge un’ombra che era già lì: la fama del cantante è cresciuta in modo singolare. D4vd, con i suoi inizi tra video di Fortnite e musica caricate su SoundCloud (per evitare problemi di copyright), ha sperimentato fino a sbucare su TikTok con Romantic Homicide, hit virale che nel 2022 è entrata nella Hot Alternative Songs. Ha collaborato con Amazon MGM Studios e Riot Games per le serie Invincible e Arcane, con i brani Feel It e Remember Me. Ora quel mondo sembra incrnarsi.

Romantic Homicide, omicidio di Celeste Rivas: il cantante David e le frasi che dividono i fan

Molti fan, interpellati via chat o Instagram, non vogliono credere che Burke possa essere coinvolto in un omicidio.

Prima, qualcosa di strano: ogni canzone pubblicata tra il 2022 e il 2025 ha visto la luce il 7 settembre lo stesso giorno della nascita di Celeste. Non è una casualità, affermano alcuni follower. Nel testo di Romantic Homicide, Burke canta:

“I killed you and I didn’t even regret it, I can’t believe I said it, but it’s true”.

Parole che suonano come un’ammissione? Non sono sufficienti per accusare qualcumo, al momento è necessario aspettare le indagini. Non solo: il video musicale riporta scene cupe, la figura femminile sembra somigliare tremenda­mente a Celeste, secondo chi ci ha messo i puntini tra dettagli.

In un’intervista esclusiva Burke ha negato con fermezza: “È solo arte. Non c’è nessuna vittima reale.” Ma la risposta, breve, lascia dubbi e non entra nei particolari?

Le chat Discord del 2023, analizzate da un ricercatore indipendente che ha scelto di restare anonimo, contengono battute su “piacere per le minorenni” attribuite a Burke. Non prove, dice il ricercatore, ma “indizi inquietanti”. Ho avuto accesso a screenshot, alcuni cancellati, altri salvati da utenti, che mostrano frasi ironiche, flirt impliciti, messaggi allegorici.

Se fosse vero, non implicherebbe solo Burke. Ci sarebbero responsabilità nel suo team, tra collaboratori, amici, avvocati: ma al momento è troppo presto per dichiarare con assoluta certezza la sua colpevolezza.

Ad oggi, non abbiamo prove definitive per collegare Burke all’omicidio, quindi ovviamente il caso è aperto. Certamente rimane emblematico: cosa è successo a delle ragazze vulnerabili che credevano forse di essere amate? Al momento aspettiamo il risultato delle indagini.