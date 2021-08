Rosalinda Cannavò in bikini: “Che vi piaccia o no, eccomi qui”

Rosalinda Cannavò ha postato un suo seducente scatto in bikini e ha inviato un messaggio di positività ai suoi fan.

Rosalinda Cannavò sembra aver trovato la serenità accanto ad Andrea Zenga e sui social durante le sue vacanze estive ha deciso d’inviare un messaggio di positività ai suoi fan.

Rosalinda Cannavò: le foto in bikini

Rosalinda Cannavò in passato ha sofferto di disturbi alimentari e di depressione, ma lei stessa ha confessato che oggi questo genere di problemi sarebbero per lei definitivamente archiviati e sui social, mettendosi in mostra in bikini, ha deciso di inviare un messaggio che possa essere d’esempio per i suoi fan.

“Ammetto che ricevo molti attacchi sul mio aspetto fisico. Ammetto anche che questi mi condizionano non solo nel pubblicare foto in costume, ma cosa ancora più grave è che non si tratta solo del decidere di postare una foto in bikini per essere cool ma di condizionamenti nella vita vera, tanto da crearmi spesso imbarazzo a stare in costume davanti alla gente. E lo dico con totale sincerità nonostante più volte io stessa ho affermato che tutto ciò che si può dire su di me a livello estetico mi scivola addosso oggi.

(…) In una società dove conta di più apparire che essere io voglio vincere L’insensata paura di non “essere come gli altri vogliono che io sia” e mi mostro in bikini che vi piaccia o meno”, ha scritto la giovane attrice, che oggi sembra essere più felice che mai accanto ad Andrea Zenga.

Rosalinda Cannavò: la vita privata

L’esperienza del GF Vip 5 ha sicuramente aiutato Rosalinda Cannavò a ritrovare la sicurezza in sé stessa, e infatti proprio durante la sua partecipazione all’interno del programma l’attrice ha deciso di smettere di farsi chiamare Adua Del Vesco e ha optato per il suo vero nome.

All’interno del reality show inoltre si è legata ad Andrea Zenga, suo attuale fidanzato, con cui è praticamente andata a convivere dopo la fine dello show.

Precedentemente Rosalinda Cannavò era stata legata per quasi 10 anni a Giuliano Condorelli.

Rosalinda Cannavò e Giuliano

La storia d’amore tra Rosalinda Cannavò e Giuliano Condorelli è naufragata mentre lei si trovava al GF Vip. Quando lui si è finalmente deciso a chiederle di andare a convivere, Rosalinda ha preferito non rispondere mettendo di fatto la parola “fine” alla sua relazione con il ragazzo.