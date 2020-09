Julian Condor, alias Giuliano Condorelli, è il fidanzato di Adua Del Vesco. Tutto quello che c'è da sapere su di lui.

Julian Condor, pseudonimo di Giuliano Condorelli, è il fidanzato della giovane attrice Adua Del Vesco, protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. A quanto pare i due starebbero insieme da moltissimo tempo, ma su Julian non sono noti molti dettagli.

Julian Condor chi è

Classe 1994, Julian Condor è il fidanzato dell’attrice Adua Del Vesco. Originario della Sicilia, come lei vivrebbe a Milano e avrebbe sostituito il suo vero nome con (Giuliano Condorelli) con lo pseudonimo con cui tutti lo conoscono. Per ammissione della stessa Adua Del Vesco, il ragazzo le sarebbe stato accanto anche all’epoca in cui lei soffriva di anoressia: “Nella mia vita c’è qualcuno, è una persona che in realtà c’è sempre stata.

Mi ha aspettato per tanti anni e mi è stata vicina quando pesavo 34 chili: se non è amore questo non so cosa possa esserlo”, aveva riferito in passato l’attrice. Condor lavora nella moda come imprenditore e come modello, ma in passato è sempre stato a debita distanza dal mondo dei riflettori, e per cui non sono molte le informazioni su di lui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝙅𝙪𝙡𝙞𝙖𝙣 (@julian_condor) in data: 23 Ago 2020 alle ore 12:44 PDT

Adua Del Vesco ha rivelato che lei e Julian si sarebbero conosciuti a 14 anni e che la loro storia sarebbe continuata tra frequenti tira e molla (in passato l’attrice è stata legata anche a Gabriel Garko). Oggi i due sembrano aver ritrovato la serenità, e chissà se la loro storia un giorno verrà consacrata con i fiori d’arancio o con l’arrivo di un bebè.