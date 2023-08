Rosalinda Cannavò è finita nuovamente nel mirino degli haters. Questa volta, è stata insultata perché ha origini del Sud e non ha figli. La fidanzata di Andrea Zenga non ha incassato in silenzio e ha replicato a tono.

Rosalinda Cannavò: pesanti insulti dagli haters

Ancora insulti da parte degli haters a Rosalinda Cannavò. L’ex concorrente del GF Vip, stanca di ricevere critiche insensate e piene di odio, ha condiviso con i fan l’ultimo messaggio che le è arrivato. Il leone da tastiera di turno l’ha attaccata perché è siciliana, quindi “terrona” con la “valigia di cartone“, e non ha figli.

Gli insulti dell’hater

Mentre è in vacanza in America con il fidanzato Andrea Zenga, Rosalinda ha ricevuto un messaggio che recita:

“Tanto amore dichiarato ma niente figli. Strano amore. Certo, ti ha pagato la vacanza, morta di fame con valigia di cartone dal Sud. Amore finto senza figli”.

La Cannavò ha voluto condividere con i fan gli insulti dell’hater di turno e li ha invitati a fare una riflessione: davvero nel 2023 l’amore si misura ancora con i figli?

La replica di Rosalinda Cannavò

Rosalinda ha replicato: