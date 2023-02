Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò presto genitori? "Sogno una bambina"

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si sono raccontati a cuore aperto a quasi tre anni dall’inizio della loro storia d’amore e hanno confessato il loro desiderio di un figlio.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò desiderano un figlio

Dopo l’inizio della loro storia d’amore al GF Vip, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono andati a vivere insieme e si sono mostrati sempre più uniti e affiatati. Nelle ultime ore la coppia è stata ospite a Verissimo e ha confessato per la prima volta il suo sogno di costruire al più presto una famiglia insieme.

“Sogno di avere una femminuccia”, ha dichiarato Andrea Zenga, che ha donato a Rosalinda un prezioso anello di fidanzamento e sogna con lei di convolare a nozze.

I due, dopo un passato turbolento per via di alcuni problemi familiari, sembrano essere riusciti a trovare la stabilità proprio grazie al loro stare insieme.

“Ci compensiamo, siamo molto diversi sotto certi aspetti, ma molto simili per altre cose. Ci facciamo bene a vicenda”, ha confessato Rosalinda che, per amore di Andrea, lasciò il suo ex fidanzato in diretta tv. L’attrice non ha fatto segreto di aver sofferto in passato di disturbi di alimentazione che oggi, fortunatamente, sarebbe riuscita a risolvere.

“Andrea non si è mai fatto condizionare da quella che ero stata, non mi sono mai sentita giudicata”, ha dichiarato l’attrice ai microfoni di Silvia Toffanin. In tanti tra i fan della coppia sono impazienti di saperne di più e si chiedono se presto i due riusciranno a realizzare il sogno di diventare genitori.