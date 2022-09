Rosita Celentano ha postato un messaggio su Instagram a sfondo body positivity per celebrale la bellezza naturale e lo scorrere del tempo.

Sui suoi canali social, Rosita Celentano ha postato un messaggio pro body positivity in cui ha elogiato il trascorrere del tempo e la bellezza naturale.

Rosita Celentano pro body positivity sui social: “Il mio volto felice con i segni del tempo”

Rosita Celentano, 57 anni, ha deciso di condivide sui suoi canali social un post che si traduce in un appassionato elogio del tempo che passa e segna il viso di uomini e donne. “È una mia impressione oppure un volto felice nonostante i segni del tempo è rassicurante? E quanto possono essere inquietanti le facce di gomma ritoccate e gonfiate?”, ha scritto.

Non è la prima volta che la conduttrice ha affrontato l’argomento, imponendosi come una paladina della filosofia body positivity che si batte per l’accettazione del proprio corpo.

Nonostante la 57enne sia da diverso tempo lontana dal piccolo schermo, è però molto seguita sui social e soprattutto su Instagram. Proprio sulla piattaforma, la figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori ha proposto ai suoi followers un gioco ossia di invecchiarsi di proposito per verificarne l’effetto.

Insieme a una sua amica, quindi, ha scattato una foto che ha accompagnato con la seguente didascalia: “In questa immagine che ho scattato ieri con Susy, ho giocato a invecchiarmi e sapete una cosa? In questa foto mi vedo FICHISSIMA! Siamo due giovani vecchie felici.

È così che voglio essere! Una giovane vecchia felice, e so che ci riuscirò. Perché ci sto lavorando dal giorno che sono nata”.