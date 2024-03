Il Palazzo ha risposto a diverse domande sulla malattia di Kate Middleton, per fare luce sulle condizioni della Principessa.

Kate Middleton, la verità sul tumore

La Principessa del Galles, 42 anni, si sta concentrando sul “pieno recupero” dopo che gli esami hanno rilevato tracce di cancro. “Sono stati due mesi incredibilmente difficili per tutta la nostra famiglia, ma ho avuto un’équipe medica fantastica che si è presa cura di me, e di questo le sono molto grata” ha dichiarato Kate in un video messaggio. Kensington Palace ha spiegato che il tumore è stato diagnosticato dopo un importante intervento chirurgico all’addome, in particolare “una volta completati gli esami post-operatori ed esaminati i risultati“.

Tipo di cancro e trattamento

Al momento non è stato confermato il tipo di cancro, né il suo stadio: “Non condivideremo altre informazioni mediche private. La Principessa ha diritto alla privacy medica, come tutti noi“. Per quanto riguarda, invece, la terapia il Palazzo ha fatto sapere che la madre di George, Charlotte e Louis “sta ora seguendo un percorso di recupero dopo aver iniziato un ciclo di chemioterapia preventiva“. La durata del trattamento sarà soggetta al parere dei medici. Non si sa tuttavia dove e come stia ricevendo le cure.

La decisione di condividere la notizia

Sembra che Kate si sia voluta prendere il giusto tempo per affrontare la diagnosi, prima di annunciare la notizia al mondo. La coppia ha preferito aspettare fino a quando i loro tre figli non avessero lasciato la scuola per le vacanze di Pasqua. Kensington Palace ha dichiarato: “Ha voluto condividere questa informazione quando lei e il Principe hanno ritenuto che fosse giusto per loro come famiglia“.

Quando tornerà ai suoi doveri reali?

La Principessa del Galles ha confidato che spera di tornare al lavoro non appena starà abbastanza bene, evidenziando che per il momento si sta concentrando solo sulle cure. “Il mio lavoro mi ha sempre portato un profondo senso di gioia e non vedo l’ora di tornare quando sarò in grado di farlo, ma per ora devo concentrarmi sulla mia completa guarigione” ha spiegato nel video.