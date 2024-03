Kate Middleton: il piano contro il tumore studiato dagli oncologi che l'hanno presa in cura.

Gli oncologi che hanno in cura Kate Middleton hanno studiato un piano per combattere il tumore che l’ha colpita. La moglie di William si sottoporrà prima a chemioterapia, poi a un trattamento a casa.

Kate Middleton: il piano degli oncologi contro il tumore

Kate Middleton, così come il suocero Re Carlo, sta combattendo contro un brutto tumore. Dopo il suo annuncio, nel corso del quale non ha spiegato il tipo di cancro che l’ha colpito, i sudditi si sono stretti attorno a lei, mandandole tanti messaggi di sostegno. Nelle ultime ore, alcune indiscrezioni hanno reso pubblico il piano che hanno studiato gli oncologi per sconfiggere la sua malattia.

Kate Middleton: tra chemioterapia e trattamento domiciliare

Secondo la stampa inglese, gli oncologi di Kate Middleton hanno “stabilito sei moduli di tre settimane di cure, scanditi da esami del sangue“. Le prime tre settimane di chemioterapia, già iniziate, non la vedono andare in ospedale. E’ un’infermiera che si reca ogni giorno ad Adelaide Cottage per somministrarle i farmaci.

Kate Middleton: gli effetti collaterali delle cure

Oltre al piano degli oncologi, le indiscrezioni parlano anche degli effetti collaterali delle cure a cui si sta sottoponendo Kate Middleton. Anche se “variano da paziente a paziente“, si possono manifestare: perdita di capelli e di peso, astenia e rischio di infezioni.