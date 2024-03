Harry e Meghan si sono messi in contatto con William, dopo aver saputo della diagnosi di cancro della moglie. Sembrerebbe tuttavia che la risposta del Principe del Galles sia stata tutt’altro che amichevole.

Gli auguri di Harry e Megan a Kate Middleton

Il duca e la duchessa del Sussex avevano rilasciato una dichiarazione in merito alle condizioni di Kate: “Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla famiglia, e speriamo che possano farlo in privato e in pace“, spiegando di aver saputo della malattia dalla televisione. Venerdì Harry aveva chiamato il fratello maggiore, ma pare che l’atteggiamento di quest’ultimo abbia disatteso le aspettative di chi sperava in una rappacificazione.

La risposta di William

Il quotidiano britannico The Mirror ha pubblicato in esclusiva l’intervento dell’esperto reale Tom Quinn. “Harry e Meghan sono stati in contatto con William, ma il loro messaggio privato era semplicemente di solidarietà e non includeva alcun suggerimento che i fratelli dovessero fare pace e lasciare che il passato sia passato o che Harry dovesse tornare presto nel Regno Unito” ha spiegato l’autore. Secondo Quinn la risposta di William sarebbe stata dettata dal Palazzo, poiché “non è certo il tipo di risposta calorosa e informale che ci si aspetta da un fratello all’altro. È più simile al tipo di comunicazione che si avrebbe tra due diplomatici un po’ diffidenti“.