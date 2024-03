La rivelazione di Kate Middleton di essere malata di cancro getta un’ombra sul futuro della monarchia, dal momento che anche Re Carlo ha un tumore.

La previsione di Caprarica

A Prima di domani, il talk-show di politica e di attualità condotto da Bianca Berlinguer, l’esperto Antonio Caprarica ha provato a fare il punto della situazione e a prevedere un possibile futuro per la monarchia.

Afferma: “Ci sono contemporaneamente tre membri senior della famiglia reale ammalati di cancro. Oltre al re e alla futura regina, c’è anche l’ex moglie e tutt’ora convivente del duca di York, Sarah, che ha un tumore della pelle molto grave.”

La grave situazione della monarchia

Continua Caprarica: “C’è una debolezza estrema della famiglia reale, che non è mai risultata così ridotta, infiacchita. In sostanza: non c’è nessun altro, in assenza del re e di Kate, che si metta sulle spalle l’intera compagnia. William è totalmente assorbito dalla malattia della moglie e dalla cura dei figli. Camilla, invece, è una signora di 76 anni che sta facendo il possibile ma non è il suo mestiere”.

Conclude l’esperto: “C’è un problema vero. Siamo in una situazione in cui la monarchia inglese è appesa a una flebo. Tutto dipende dall’effettivo recupero e guarigione del re e della nuora. E soprattutto la nuora perché è il futuro della monarchia.”