Kate Middleton ha annunciato che ha iniziato i primi cicli di chemioterapia per un tumore scoperto in occasione dell’operazione all’addome subita a gennaio. Tuttavia, tra le voci che si diffondono, e che fanno preoccupare il Regno, si parla anche degli effetti collaterali che avrebbero queste cure, tra cui: la perdita di capelli e di peso, astenia e rischio di infezioni.

Le indiscrezioni sulle cure di Kate Middleton dopo l’annuncio del cancro

Stando a notizie trapelate in Francia, sembra che l’oncologo che ha in cura la Principessa avrebbe:

«Stabilito sei moduli di tre settimane di cure, scanditi da esami del sangue».

Kate non avrebbe bisogno di recarsi in ospedale per sottoporsi ai trattamenti, ma un’infermiera si recherebbe ogni giorno all’Adelaide Cottage. Nessuna informazione è stata data circa il genere di farmaci che l’oncologo ha selezionato per la terapia della principessa.

Kensington Palace e la notizia del cancro di Kate Middleton

Kensington Palace non ha fornito dettagli sul cancro né sulle cure cui Kate si starebbe sottoponendo. Anche se la Principessa del Galles ha parlato nel suo video di chemioterapia preventiva.

Inevitabilmente si inizia a parlare di effetti collaterali, che spesso prevedono perdita di capelli, calo di peso, rischio di infezioni e debolezza. Tuttavia, bisogna ricordare che ogni paziente reagisce in modo differente alle cure.

La diagnosi di cancro di Kate Middleton

La diagnosi di cancro è arrivata dopo un intervento chirurgico all’addome dello scorso gennaio. Non è mai stato chiarito di quale intervento si sia trattato. Per adesso quindi possiamo pensare che le tracce del tumore di Kate Middleton siano state trovate nella cavità addominale.