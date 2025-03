Arrestato a Cassino per furto di bisturi, resistenza e porto di arma impropria all’Ospedale Santa Scolastica.

Domenica scorsa, un uomo è stato arrestato dalla polizia di Stato al pronto soccorso dell’ospedale di Cassino con l’accusa di furto di bisturi, resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di arma impropria. Il personale medico aveva notato l’uomo, senza fissa dimora, aggirarsi sospettosamente tra i pazienti in attesa e nelle aree dove sono custoditi materiali sanitari, rubando anche pasti e oggetti personali dei degenti.

Ruba bisturi a Cassino, arrestato uomo al pronto soccorso dell’Ospedale Santa Scolastica

Dopo essere stato più volte invitato a lasciare le aree riservate al personale ospedaliero, l’uomo ha reagito con aggressività, minacciando il personale sanitario. All’arrivo degli agenti, è stato trovato senza documenti e, durante la perquisizione, gli è stato trovato un bisturi chirurgico privo di tappo, riconosciuto come appartenente all’infermeria del pronto soccorso.

L’uomo, con atteggiamento ostile e non collaborativo, ha tentato di fuggire una volta accompagnato in commissariato, colpendo i poliziotti con calci e sputi, motivo per cui è stato arrestato.

La nota della Polizia dopo il fermo a Cassino

La Polizia, in una nota pubblicata sul sito ufficiale, precisa che l’indagato è attualmente solo sospettato di reato e che la sua posizione sarà valutata dal giudice. L’eventuale responsabilità penale dell’indagato sarà accertata solo a seguito di sentenza definitiva, in conformità con il principio costituzionale di presunzione di innocenza.