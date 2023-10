Due 22enni ubriachi hanno rubato il furgone dei genitori e hanno ucciso un uomo. Sono stati arrestati.

Rubano il furgone dei genitori e uccidono un uomo: arrestati 22enni

Un terribile incidente mortale è avvenuto in Inghilterra. Un uomo di 57 anni che viaggiava con il suo migliore amico è morto per un incidente tra due furgoni. Jake Calow e Oliver McGowan, 22enni, sono i responsabili dello schianto. Stavano viaggiando a bordo di un altro furgone, quando hanno sbandato e sono finiti fuori dalla carreggiata, colpendo la coppia di amici. Il 57enne ha perso la vita. Jake e Oliver stavano andando a ritirare cibo d’asporto ma improvvisamente si sono scontrati frontalmente con l’altro veicolo, guidato da John Gillot, che ha riportato un’importante lesione cerebrale e diverse fratture alla colonna vertebrale. Il suo migliore amico Patrick Shortt, padre di quattro figli, è morto sul colpo.

Jack Calow stava guidando il furgone e aveva la patente da cinque mesi. I ragazzi lo avevano rubato al padre di Oliver McGowan. “Patrick ed io ci siamo conosciuti nel 1983 e da quel momento in poi abbiamo deciso di trascorrere insieme tutto il nostro tempo. Mai ci saremmo separati. Volevamo passare il resto della nostra vita insieme” ha dichiarato la moglie della vittima. “Sono devastata. Stavamo aspettando la nascita del nostro primo nipotino, la famiglia era tutto per Patrick. Era un uomo adorabile, affettuoso, premuroso e gentile. Mi ha lasciata nel giorno del nostro trentesimo anniversario” ha aggiunto.

Rubano il furgone dei genitori e uccidono un uomo: erano ubriachi

In tribunale è emerso che i due 22enni avevano bevuto almeno quattro birre a testa e ubriachi avevano deciso di rubare il furgone per andare a prendere cibo da asporto. Il procuratore Siobhan Linsley ha dichiarato che “quando gli è stato chiesto se ricordasse di essere ubriaco, Jake Callow ha risposto di non aver bevuto molto“. “Non poteva guidare quel furgone. Non ha mai avuto il permesso del proprietario” ha aggiunto il pm. Dopo lo scontro, i 22enni sono stati portati in ospedale e i medici hanno rilevato una quantità molto più elevata di alcool nel sangue. Jake è stato condannato a 8 anni di carcere, mentre Oliver ha ricevuto una pena di 12 mesi sospesa per due anni, 250 ore di lavoro non retribuito e un coprifuoco di tre mesi.