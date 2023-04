Runner morto in Trentino, la madre: "La natura me l'ha portato via"

La madre di Andrea Papi, il runner morto in Trentino ucciso dall'orsa JJ4, non vuole che l'animale venga abbattuto.

Nel corso dell’ultima puntata di Zona Bianca, Giuseppe Brindisi si è occupato del caso di Andrea Papi (26 anni), il runner morto in Trentino. Andrea sarebbe stato ucciso dall’orsa JJ4. Durante il servizio è stata intervistata la famiglia del giovane; la madre ha dichiarato che è stata la natura a portare via Andrea da lei. Ad ogni modo, la donna non vuole che l’orsa venga abbattuta, poiché l’uccisione di JJ4 non porterà indietro su figlio. La mamma del 26enne ha spiegato come la sua famiglia viva a stretto contatto con la natura: quando Andrea era piccolo era solita portarlo a funghi e mirtilli.

Runner morto in Trentino: la madre non vuole che JJ4 sia abbattuta

La madre di Andrea Papi è stata ospite a Zona Bianca assieme al resto della sua famiglia. La donna ha dichiarato: “L’orso? Non voglio che sia abbattuto. Il suo abbattimento non mi ridarà indietro mio figlio”. E inoltre: “All’inizio non ho pensato potesse trattarsi dell’orso. Quando non l’ho visto tornare, ho immaginato che fosse scivolato, avesse battuto la testa e perso conoscenza, com’era successo una volta anche a me”.

La mamma di Andrea: “Questo dolore me lo porterò per sempre”

Sconsolata, la madre di Andrea ha proseguito: “Noi viviamo tra la natura. Fin da piccolo ho portato mio figlio a mirtilli, a funghi, dappertutto. E adesso la natura me l’ha portato via. Questo dolore me lo porterò dietro finché vivo”.