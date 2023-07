Anche l’avvocatessa Ponomareva è stata aggredita e coperta di vernice verde a Mosca: è successo mentre si trovava alla fermata dell’autobus.

Avvocatessa coperta di vernice verde a Mosca

Dopo il caso della giornalista Elena Milashina, anche l’avvocatessa russa Elena Ponomareva è stata aggredita e cosparsa di vernice verde. La 46enne si trovava in una fermata dell’autobus a Mosca, e ha riportato ustioni chimiche di secondo grado agli occhi. In una foto condivisa sui social da un suo collega, si vede la legale con la testa, le braccia e il vestito completamente ricoperti dalla tintura verde.

«In precedenza ho ricevuto minacce alla mia vita e alla mia salute in relazione alla mia attività professionale», ha scritto Ponomareva su Facebook. Non una “prima volta” per lei, insomma. La donna era stata infatti posta sotto protezione. Nel frattempo, gli aggressori non sono ancora stati identificati.

Le precedenti minacce e gli atti di vandalismo

Sui social l’avvocatessa ha pubblicato anche una foto della sua auto ricoperta di vernice bianca e con gli pneumatici forati, dicendo che era stata vandalizzata.

L’ordine degli avvocati della regione di Mosca, che per primo ha riferito dell’attacco, ha affermato che le forze dell’ordine devono ancora aprire un’indagine sull’incidente e si aspettano che ciò venga fatto al più presto.