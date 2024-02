Il Tribunale di Mosca ha condannato Oleg Orlov, Premio Nobel per la pace del 2022, dopo le accuse nei confronti delle forze armate russe

Arrivata la decisione del Tribunale di Mosca: è stato condannato il dissidente Oleg Orlov a due anni e mezzo di carcere.

Condannato il dissidente Oleg Orlov. Ecco cos’è successo

Il dissidente Oleg Orlov, già copresidente della fondazione Memorial, alla quale è stato assegnato il Premio Nobel per la pace nel 2022, è accusato di aver ripetutamente denunciato l’aggressione della Russia all’Ucraina:

«Il tribunale ha stabilito la colpevolezza di Orlov e ordina una condanna a due anni e sei mesi in una colonia penale di regime generale».

Oleg Orlov condannato e ammanettato in aula di Tribunale

La colpa di Oleg Orlov è aver screditato le forze armate russe in merito alla guerra in Ucraina. L’uomo è stato ammanettato dopo il verdetto e la corte ha ordinato che fosse immediatamente preso in custodia.

L’articolo scritto nel 2022 da Oleg Orlov prima di essere condannato

Il caso contro di lui nasce da un articolo che scrisse nel 2022 in cui affermava che la Russia, sotto il presidente Vladimir Putin, era caduta nel fascismo.

In un primo momento era stato multato di 150.000 rubli (1.628 dollari) da un tribunale distrettuale lo scorso anno, poi è stato ordinato un nuovo processo e i pubblici ministeri hanno chiesto una pena detentiva di due anni e 11 mesi.