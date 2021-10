Russia, incendio in un giacimento petrolifero della Lukoil-Komi LLC

In Russia, un giacimento petrolifero della Lukoil-Komi LLC, situato nella Regione di Komi, è stato improvvisamente distrutto da un incendio.

In Russia, si è verificato un drammatico incendio presso un giacimento petrolifero situato nella Repubblica di Komi. Le autorità competenti non hanno diffuso informazioni in merito alla presenza di eventuali vittime e feriti.

Nella giornata di martedì 19 ottobre, un incendio di vaste proporzioni è stato segnalato in prossimità del giacimento petrolifero situato a Vosevskoye, nella Repubblica di Komi, in Russia. Sulla base delle informazioni rilasciate dai media locali, è stato comunicato che il giacimento petrolifero arso dalle fiamme a Vosevskoye risulta essere di proprietà della Lukoil-Komi LLC.

In relazione al grave incendio avvenuto presso il giacimento petrolifero russo, dopo aver ricevuto le prime segnalazioni, il posto è stato raggiunto dalle forze dell’ordine, dai vigili del fuoco e dal personale sanitario.

I vigili del fuoco, in particolare, si sono prodigati al fine di mettere in sicurezza l’area, di restringere la zona interessata dalle fiamme e spegnere il rogo.

Al momento, tuttavia, le autorità hanno deciso di non rivelare se l’incendio abbia provocato vittime o feriti.

Intanto, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco stanno tentando di accertare le cause che hanno portato all’originarsi delle fiamme presso il giacimento petrolifero di Vosevskoye che, attualmente, risultano ancora sconosciute.

In considerazione delle prime ricostruzioni effettuate, si ipotizza che l’incendio sia divampato nel momento in cui un serbatoio di stoccaggio di fango ha preso improvvisamente fuoco.

