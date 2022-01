Russia, neonata abbandonata in Siberia a -20°: salvata da un gruppo di adolescenti

Cinque ragazzi hanno trovato una neonata abbandonata in una scatola in Siberia, sopravvissuta per miracolo. Ora una famiglia vorrebbe adottarla.

Durante una passeggiata a Sosnovka, fuori Novosibirsk, in Siberia, cinque adolescenti hanno trovato una neonata di circa tre giorni abbandonata in una scatola, ancora viva per miracolo, nonostante la temperatura fosse di -20°C.

Russia, neonata abbandonata in Siberia a -20°: è stata salvata da cinque ragazzi

Il gruppo di amici era uscito per un giro il giorno del Natale ortodosso, ovvero venerdì 7 gennaio 2022. “Era già buio e quando hanno visto la scatola per strada l’hanno illuminata con i loro telefoni”, hanno raccontato al quotidiano russo Ngs Dmitry e Anna Litvinov, i genitori di Renat, uno dei ragazzi che hanno salvato la bimba. La piccola era avvolta da uno straccio e aveva un biberon accanto.

Renat ha quindi chiamato Dmitry e Anna e insieme hanno portato la neonata in ospedale. Il loro timore era che la bambina potesse morire per congelamento, ma fortunatamente così non è stato.

Russia, neonata abbandonata in Siberia a -20°: la famiglia Litvinov vorrebbe adottarla

La famiglia Litvinov, composta dai genitori e tre figli, vorrebbe ora adottare la piccola, ma la Polizia sta ancora cercando la madre o altri parenti. Nel caso in cui nessuno venisse rintracciato, le pratiche per l’adozione potranno essere avviate.

Russia, neonata abbandonata in Siberia a -20°: è stata aperta un’indagine per tentato omicidio

Intanto la Polizia ha anche aperto un’indagine per tentato omicidio di minore.

