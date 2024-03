Il team di Alexey Navalny ha fatto sapere che il funerale del dissidente di Vladimir Putin sarà trasmesso in diretta su un canale Youtube. La cerimonia verrà celebrata nella giornata di oggi alle ore 14 (ora locale) e seguirà il rito ortodosso.

Russia, oggi i funerali di Navalny: le mancate dichiarazioni di Putin

Se qualcuno si aspettava che ieri, durante la sua conferenza stampa durata circa due ore, Vladimir Putin citasse Alexey Navalny, è rimasto deluso. Il leader di Mosca non ha mai menzionato (nemmeno in passato) il dissidente morto lo scorso 16 febbraio, riferendosi a lui, se necessario, con frasi come ‘Quella persona’ o ‘Quel signore’. Silenzio assordante del numero uno del Cremlino sulla fine tragica di una delle influenze politiche più forti in Russia degli ultimi anni.

Russia, oggi i funerali di Navalny: la cerimonia

Nella giornata di oggi si svolgeranno i funerali di Navalny, che verranno celebrati nella chiesa ortodossa dell’Icona della madre di Dio a Maryno, il quartiere dove il dissidente di Putin aveva vissuto insieme a moglie e figli. Una cerimonia che sarà molto breve perché poco dopo è prevista la sepoltura dell’uomo presso il cimitero Borisovskoe, a sud est della capitale russa.