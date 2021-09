Russia, Putin in auto isolamento dopo alcuni casi Covid tra i suoi collaboratori

Russia, Putin in auto isolamento. Alcuni casi di Covid tra i suoi collaboratori mettono in allarme il Presidente.

Russia, Putin in auto isolamento. Diversi i casi di Covid nel suo entourage, per questo motivo il Presidente ha preferito osservare un regime volontario di quarantena a scopo preventivo.

Russia Putin in isolamento volontario

La notizia è stata resa pubblica dal Cremlino, citato dalla Tass.

Il presidente russo Vladimir Putin presenzierà comunque tramite remoto al summit del CSTO, trattato di sicurezza collettiva, e della SCO (Shanghai Cooperation Organization).

“Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con l’omologo tagico Emomali Rahmon”, cita la nota del Cremlino, “Inoltre ha detto che, in connessione con i casi di Covid-19 nella sua cerchia ristretta, dovrà entrare in un regime di autoisolamento per un certo periodo di tempo”.

Russia, Putin in isolamento: aveva incontrato leader siriano

Oggi, 14 settembre 2021, prima dell’isolamento volontario, Putin ha incontrato il presidente siriano Bashar al-Assad presso il Cremlino per discutere della situazione politica in Siria, di terrorismo internazionale e della cooperazione bilaterale e umanitaria. Il portavoce Dmitrij Peskov, portavoce del Presidente russo, ha assicurato che questi gode di perfetta salute ed è comunque vaccinato, nonché negativo al Covid a seguito di test.

Russia, Putin in isolamento. Il portavoce: “Sta bene”

“Naturalmente sappiamo chi si è ammalato nell’entourage e l’autoisolamento non influisce direttamente sul lavoro del presidente”, ha dichiarato Dimitrij Peskov, “Ma è solo che gli incontri di persona non avranno luogo per un po’. Ciò non pregiudica la loro frequenza e il presidente continuerà la sua attività in videoconferenza“.