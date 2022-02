Sacerdote muore a 39 anni in Brianza dopo un malore improvviso

Tragedia a Macherio e Biassono, dove un sacerdote muore a 39 anni dopo un malore improvviso e viene trovato cadavere in casa dai fedeli preoccupati

Sconcerto in Lombardia, dove un sacerdote muore a soli 39 anni nella sua parrocchia in Brianza dopo un malore improvviso, don Simone Vassalli era atteso per celebrare messa e i fedeli lo hanno trovato esanime.

Malore improvviso, muore il sacerdote che guidava la Pastorale Giovanile di Biassono e Macherio

I media locali spiegano che don Simone era un sacerdote amatissimo nella sua veste di responsabile della Pastorale Giovanile Unitaria e degli oratori di Biassono e Macherio.

Le circostanze della tragedia: don Simone non arrivava a dire messa e qualcuno si è insospettito

Il prelato è stato trovato privo di vita nella sua abitazione e la terribile notizia è comparsa sugli annunci della pastorale dopo essere stata data ai fedeli dal pulpito nelle messe della domenica mattina.

Il ritrovamento del corpo del sacerdorte ha avuto dinamiche drammatiche: i fedeli lo attendevano per la messa e don Simone era notoriamente persona puntuale e ligia ai suoi doveri pastorali.

La drammatica scoperta e l’annuncio ai fedeli dal pulpito da cui don Simone doveva parlare

Ad un certo punto qualcuno ha deciso di andare a verificare cosa fosse successo ed ha raggiunto casa del parroco: lì è stata fatta la tragica scoperta.

I social network si sono riempiti in breve tempo di messaggi di cordoglio e vero dolore. I funerali del sacerdote si terranno mercoledì 9 febbraio ed alle esequie presiederà l’arcivescovo Delpini.